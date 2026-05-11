தொடர்களின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றம்!

சன் தொலைக்காட்சியில் புதிய தொடர் வருகை மற்றும் கடந்த வாரம் இரண்டு தொடர்கள் நிறைவடைந்த நிலையில், தொடர்களின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நிமேஷிகா ராதாகிருஷ்ணன், சுரேந்தர் ஆகியோர் பிரதான பாத்திரங்களில் நடித்து வந்த புனிதா தொடர், 469 எபிசோடுகளுடனும் அதேபோல, நடிகை ஹரிகா சாது பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்து வந்த, மணமகளே வா தொடர் 543 எபிசோடுகளுடனும் கடந்த சனிக்கிழமை நிறைவடைந்தன.
இந்த நிலையில் தொடர்களின் ஒளிபரப்பு நேரம் இன்று முதல் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய நிகழ்ச்சியான கிச்சல் கலாட்டா திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை பகல் 11.30 மணிக்கு ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.
பூங்கொடி தொடர் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை பகல் 12 மணிக்கு ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய தொடரான துளசி சீரியல் இன்று முதல் பகல் 12.30 மணிக்கு திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.
Summary
With the arrival of a new series on Sun TV and the conclusion of two series last week, the broadcast timings of the programs have been rescheduled.
