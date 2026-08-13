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ரக்‌ஷன் நாயகனாக நடிக்கும் மேரி கோல்ட்! படப்பிடிப்பு தொடக்கம்!

தொகுப்பாளர் ரக்‌ஷன் நாயகனாக நடிக்கும் “மேரி கோல்ட்” படத்தின் அறிவிப்பு...

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மேரி கோல்ட் படத்தின் நடிகர்கள் ரக்‌ஷன் மற்றும் நம்ரிதா - Instagram

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 8:51 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தொகுப்பாளர் ரக்‌ஷன் நாயகனாக நடிக்கும் “மேரி கோல்ட்” படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளது.

விஜய் டிவி நிகழ்ச்சிகளைத் தொகுத்து வழங்கியதன் மூலம் ஏராளமான ரசிகர்களைப் பெற்றவர் தொலைக்காட்சித் தொகுப்பாளர் ரக்‌ஷன்.

இவர், நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் வெளியான “கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால்” படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இப்படத்தில், அவரது நடிப்பு பெரிதும் வரவேற்புகளைப் பெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து, மறக்குமா நெஞ்சம், வேட்டையன், இதயம் முரளி உள்ளிட்ட படங்களிலும் ரக்‌ஷன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

ரக்‌ஷன் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய படத்துக்கு “மேரி கோல்ட்” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள நிலையில், படப்பிடிப்புக்கான பூஜைகள் நடைபெற்றுள்ளதாகவும் படக்குழுவினர் இன்று (ஆக. 13) அறிவித்துள்ளனர். இப்படத்தில், நம்ரிதா நாயகியாக நடிக்கின்றார்.

அறிமுக இயக்குநர் பிரியன் ராஜேந்திரன் இயக்கும் இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் பிரபு, சுகன்யா, விவேக் பிரசன்னா, சிங்கம்புலி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

Summary

Filming for the movie "Mary gold," starring presenter Rakshan as the lead, has begun.

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