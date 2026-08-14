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நல்ல விமர்சனங்களைப் பெறும் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்!

வரவேற்பைப் பெறும் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்....

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நடிகர்கள் சூர்யா, ராதிகா

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 6:03 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவான விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

இயக்குநர் வெங்கட் அட்லுரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடித்த விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. கருப்பு திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து சூர்யா நடிப்பில் வெளியான படம் என்பதால் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் முதல்நாள் முதல் காட்சியைக் கண்டனர்.

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல குடும்பத் திரைப்படம் என்கிற விமர்சனங்களை அதிகம் பெற்று வருவதால் இப்படமும் சூர்யாவுக்கு வெற்றிப்படமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சில திரையரங்குகளில் வெளியாகவில்லை என்றாலும் இந்த வார இறுதி வரை பல திரையரங்குகளில் ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாக இருப்பதால் வணிக ரீதியாகவும் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் நல்ல தொகையை ஈட்டலாம் எனத் தெரிகிறது.

The film Viswanath and Sons, starring actor Suriya, is receiving a positive reception.

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