ஓடிடியில் வெளியான கலகலப்பான நகைச்சுவைத் திரைப்படம்!

மிஸ்டர் மிடில் கிளாஸ் என்ற தெலுங்கு மொழி திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
ஜி. நாகேஸ்வர ரெட்டி இயக்கத்தில் மேகா ஸ்ரீகாந்த், லயா நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் மிஸ்டர் மிடில் கிளாஸ். இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
மேலும் இந்தப் படத்தில், ராஜேந்திர பிரசாத், ரகு பாபு, வெண்ணெலா கிஷோர், பிருத்விராஜ், சுனில், நாகேஸ்வர் ரெட்டி உள்ளிட்டோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்தப் படம், ஒரு நடுத்தர வர்க்க மனிதனின் வாழ்க்கையில் நடக்கும் போராட்டங்களையும் குடும்ப உறவுகளில் ஏற்படும் சிக்கல்களையும் மையப்படுத்தி, நகைச்சுவை பாணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் திரைப்படத்துக்கு சாய் கார்த்திக் இசையமைத்துள்ளார். வெண்ணெலா கிஷோர், அலி மற்றும் சுனில் ஆகியோரின் நகைச்சுவைக் காட்சிகள் படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளன.
இந்த நிலையில், மிஸ்டர் மிடில் கிளாஸ் திரைப்படம் இன்று(ஆக. 19) ஆஹா ஓடிடியில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
Summary
The Telugu film Mr Middle Class has been released on an OTT platform.
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