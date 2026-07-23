கான் சிட்டி! இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்! (ஜூலை 24 - 30)

ஓடிடி தளங்களில் இந்த வாரம் எந்தெந்தத் திரைப்படங்கள், இணையத் தொடர்கள் வெளியாகவுள்ளன என்பதைக் காணலாம்.
1கான் சிட்டி
பவர்ஹவுஸ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் முதல் படமாக அர்ஜுன் தாஸ் நாயகனாகவும் அன்னா பென் நாயகியாகவும் நடித்த கான் சிட்டி திரைப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் நாளை(ஜூலை 24) வெளியாகிறது.
இந்தப் படத்தை அறிமுக இயக்குநர் ஹரிஷ் துரைராஜ் இயக்க, ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்திருந்தார்.
2பள்ளிச்சட்டம்பி
மலையாள இயக்குநர் டிஜோ ஜோஸ் ஆண்டனி மற்றும் நடிகர் டொவினோ தாமஸ் கூட்டணியில் வெளியான திரைப்படம் பள்ளிச்சட்டம்பி. நடிகை கயாது லோஹர் நாயகியாக நடித்திருந்தார்.
இந்தத் திரைப்படம் சோனி லைவ் ஓடிடியில் காணக் கிடைக்கிறது.
3ஈகோ ராமன்
கணேசன் நாச்சிமுத்து இயக்கத்தில் சிபி புவனச்சந்திரன், கீர்த்தனா, மறைந்த நடிகர் ரோபோ சங்கர் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் ஈகோ ராமன்.
இந்தத் திரைப்படம், அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் நாளை வெளியாகிறது
4மைலாஞ்சி
அஜயன் பாலா இயக்கத்தில் ஸ்ரீராம் கார்த்திக், கிரிஷா குருப், யோகி பாபு, முனீஷ்காந்த், சிங்கம்புலி, தங்கதுரை உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் மைலாஞ்சி.
இந்தத் திரைப்படம் ஆஹா ஓடிடியில் நாளை வெளியாகயிருக்கிறது.
5சீக்ரெட் ஆப் கலிங்கா
சனீஷ் உன்னிகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் தியான் ஸ்ரீனிவாசன், அல்டாப் சலீம், ரியாஸ் கான், மாளவிகா மேனன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் சீக்ரெட் ஆஃப் கலிங்கா.
நகைச்சுவை, திகில் மற்றும் மர்மம் கலந்து எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் படம், சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் நாளை வெளியாகிறது.
6கடந்த வார ஓடிடி (மா இண்டி பங்காரம்)
சமந்தாவின் ‘மா இண்டி பங்காரம்’ திரைப்படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.
சமந்தா கணவர் ராஜ் நிதிமோர் உருவாக்கத்தில் இயக்குநர் நந்தினி ரெட்டி இயக்கியிருந்தார். சமந்தாவுக்கு கோலிவுட்டிலும் மார்கெட் இருப்பதால் தமிழிலும் டப் செய்து 'எங்கள் தங்கம்' என்ற பெயரில் படம் வெளியிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
7பவித்ரம் சீசன் 2
நடிகை சுரபி பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்துள்ள பவித்ரம் இணையத் தொடரின் 2 ஆம் பாகம் ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.
கர்ப்பிணியான வேதா(சுரபி), தனது கணவர் விக்ரமுக்கு(ஸ்ரீகாந்த் சசிகுமார்) ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தில்லியில் தலைமறைவாக வாழ வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிறது.
மருத்துவமனையில் உள்ள நம்பிக்கைக்குரிய நண்பர்களின் உதவியுடன், தனது குழந்தையைப் பெற்றெடுக்க, எதிரிகளிடமிருந்து வரும் ஆபத்தான சவால்களை அவர் எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறார் என்பதே மையப்படுத்தி இந்தத் தொடர் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
8மதுராபுரி சாதனா
சுயமாக சம்பாதித்து வீடுகட்ட நினைக்கும் நடுத்தர வர்க்கக் குடும்பத்தின் கதையாக மதுராபுரி சாதனா படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சாய் தருண் ரெட்டி இயக்கத்தில் பரத் சாய்நாத் வர்மா, யாஷு மாஷெட்டி நடிப்பில் வெளியான இந்தப் படத்தை ஈடிவி வின் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.
9தி டெவில்
தனது மகனை முதல்வர் அரியணையில் அமர்த்த போராடும் முதல்வரின் கதையாக, அதிரடி மற்றும் த்ரில்லர் பாணியில், தி டெவில் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரகாஷ் இயக்கத்தில் தர்ஷன், ரச்சனா ராய், மகேஷ் மஞ்ச்ரேக்கர், அச்சுத் குமார், ஷர்மிளா மாண்ட்ரே, ரோஜர் நாராயண் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தை ஜீ5 தளத்தில் காணலாம்.
10கொத்தப்பள்ளிலோ ஒக்காப்புடு
பிரவீணா பருச்சூரி இயக்கத்தில் மனோஜ் சந்திரா, மோனிகா, உஷா போனேலா, ரவீந்திர விஜய் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் கொத்தப்பள்ளிலோ ஒக்காப்புடு.
இந்தத் திரைப்படம் ஆஹா ஓடிடியில் காணக் கிடைக்கிறது.
Summary
Let’s take a look at which movies and web series are set to release on OTT platforms this week.
அடுத்த வாரம் ஹார்ட் பீட் சீசன் 3! முந்தைய இரண்டு சீசன்களின் கதைகள் என்ன? புதிதாகப் பார்ப்போருக்காக...
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