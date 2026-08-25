பிகினியுடன் ராக்கி கட்டுவது ஏன்? கீர்த்தி சனோனை விமர்சித்த கங்கனா ரணாவத்!
நடிகை கீர்த்தி சனோனின் விளம்பரத்தை எம்பி கங்கனா ரணாவத் விமர்சித்தது குறித்து...
கீர்த்தி சனோன், கங்கனா ரணாவத். - படங்கள்: இன்ஸ்டா / கீர்த்தி சனோன், கங்கனா ரணாவத்.
பாலிவுட் நடிகை கீர்த்தி சனோன் தனது சகோதருருக்கு ராக்கி கட்டுவது போன்ற விளம்பரத்தினை நடிகையும் எம்பியுமான கங்கனா ரணாவத் விமர்சித்தது இணையத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
நடிகை கீர்த்தி சனோன் நகைக்கடை விளம்பரம் ஒன்றில் நடித்துள்ளார். அதில் அவர் பிகினி உடையுடன் சகோதரருக்கு ராக்கி கட்டுவது போல் நடித்துள்ளார். இது சமூக வலைதளத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
தேசிய விருது வென்ற நடிகை கீர்த்தி சனோன் கடைசியாக தனுஷுடன் தேரே இஷ்க் மெயின் படத்திலும் காக்டைல் 2 படத்திலும் நடித்திருந்தார்.
நடிகையும் பாஜக எம்பியுமான கங்கனா ரணாவத் தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் கீர்த்தி சனோன் பெயரைக் குறிப்பிடாமல் பதிவிட்டுள்ளார். அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
பெண்ணாக இருப்பதற்கு இது மிகவும் சிறந்த காலம். உலகப் பெண்ணாக மாறியுள்ள நாம் அணிவதற்கு இன்று காக்டைல் ஆடைகளில் இருந்து லெஹங்கா சோலிகள், ஜீன்ஸிருந்து புடவைகள், பிகினியில் இருந்து சல்வார் கமீஸ்கள் வரை ஏகப்பட்ட தேர்வுகள் இருக்கின்றன.
இவ்வளவு விதவிதமான ஆடைகள் இருந்தும் பிகினி/ உள்ளாடைகள் அணிந்து சகோதரருக்கு ராக்கி கட்டுவது ஏன்? உங்களது ஸ்டையில் செய்யும் பாணி எங்கே சென்றது? ஹா ஹா... இந்த விளம்பரம் வேண்டுமென்றே சஞ்சலத்தால் நடுக்கம் உண்டுபண்ணுகிறமாதிரி இருந்தது என்றார்.
சமூக வலைதளத்தில் பலரும் கீர்த்தி சனோனுக்கு ஆதரவளிக்கையில் சிலர் கங்கனா ரணாவத் கூறியதற்கும் ஆதரவாக பேசி வருகிறார்கள்.
Everyone trolling Kriti Sanon for this GIVA ad, saying sheâs wearing a âbikini.â Is she? Nope.— Ritzz (@ChaoticRitzz) August 23, 2026
Sheâs not dressed inappropriately.
Maybe her outfit just doesnât fit your definition of âdecency.â I could wear that in front of my brother too.
Same people cheering her bikiniâ¦ pic.twitter.com/65aSejJLFU
Summary
Why would you tie your brother a rakhi in your bikini? Kangana Ranaut on Kriti Sanon ad
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