பேபிமா... பூஜா ஹெக்டேவை ஆச்சரியப்படுத்திய சிறுவன்!

நடிகை பூஜா ஹெக்டேவுடன் இணைந்து நடனமாடிய சிறுவன் வைரலாகியுள்ளார்.
கூலி திரைப்படத்தில் நடிகை பூஜா ஹெக்டே மோனிகா பாடலுக்கு நடனமாடி பலரையும் ஈர்த்தார். அனிருத் இசையில் உருவான அப்பாடல் பல மில்லியன் ஹிட் அடித்ததுடன் கடந்தாண்டின் அதிகம் கேட்கப்பட்ட பாடல்களில் ஒன்றாகவும் இடம் பிடித்தது.
இந்த நிலையில், சென்னை தனியார் கல்லூரி நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட பூஜா ஹெக்டேவை மோனிகா பாடலுக்கு நடனமாட அழைத்ததும் அவர் நடனமாடினார்.
ஆனால், எதிர்பாராத விதமாக பூஜாவுக்கு முன்னால் ஆடிய சிறுவன் மிக வேகமான அசைவுகளைக் கொடுத்து அசத்தினார். அச்சிறுவனின் அபாரமான நடனத்தைக் கண்டு பூஜாவும் ஆடுவதை நிறுத்திவிட்டு கவனித்தார்.
இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதுடன் பலரும் அச்சிறுவனைப் பாராட்டி வருகின்றனர்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.