செய்திகள்

தள்ளிப்போகும் நானியின் தி பாரடைஸ் பட வெளியீடு!

நடிகர் நானியின் ‘தி பாரடைஸ்’ படத்தின் வெளியீடு தள்ளிப்போவது குறித்து...
தி பாரடைஸ் போஸ்டர். படம்: எக்ஸ் / நானி
Updated on
1 min read

நடிகர் நானியின் “தி பாரடைஸ்” திரைப்படத்தின் வெளியீடு தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான நானி நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் “தி பாரடைஸ்”. இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கும் இப்படம் மிகப் பெரியளவில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகின்றது.

இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையில் உருவாகும் இப்படத்தில் நடிகர்கள் மோகன் பாபு, சோனாலி குல்கர்னி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இப்படம் வரும் மார்ச் 26 அன்று வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில், தி பாரடைஸ் படத்தின் வெளியீடு தள்ளிவைக்கப்பட்டு வரும் ஆகஸ்ட் 21 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு வியாழக்கிழமை (பிப். 12) அறிவித்துள்ளது.

ஏற்கெனவே, கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு வெளியான தி பாரடைஸ் படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோ இந்திய அளவில் கவனம் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதர்வாவின் இதயம் முரளி படத்தில் ஃபகத் ஃபாசில்!
Summary

The release of actor Nani's film "The Paradise" has been postponed.

