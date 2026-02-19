செய்திகள்

இரண்டு துருவங்கள் ஒன்றிணைகையில்..! ரஜினி - கமல் படத்தின் புதிய அப்டேட்!

ரஜினிகாந்த் - கமல்ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படத்தின் அடுத்த அப்டேட்...
நடிகர்கள் கமல், ரஜினி (கோப்புப் படம்)
நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல் ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் திரைப்படத்தின் புதிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்த் திரையுலகின் முதன்மை நடிகர்களான ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தை “ரெட் ஜெய்ண்ட் மூவிஸ்” நிறுவனம் தயாரிக்கின்றது.

இந்தப் படத்தை, இயக்குநர் நெல்சன் இயக்குவதாகவும், அதற்கான புரோமோ படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

நகைச்சுவை மிகுந்த ஆக்‌ஷன் திரைப்படங்கள் மூலம் பிரபலமான இயக்குநர் நெல்சன் இப்படத்தை இயக்குவதாகக் கூறப்படுவது திரைப்பட ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் புதிய போஸ்டரை வியாழக்கிழமை (பிப். 19) மாலை 7.12 மணிக்கு தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், அடுத்த அறிவிப்பு நாளை மதியம் 12.07 மணிக்கு வெளியாகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், வெளியிடப்பட்டுள்ள போஸ்டரில் 21.02.2026 எனும் தேதி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால், வரும் சனிக்கிழமை (பிப். 21) இந்தப் படத்தின் புரோமோ விடியோ வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இருவரின் பிறந்த நாள் தேதிகளைக் குறிப்பிடும் விதமாக 12 மற்றும் 7 ஆகிய எண்களைக் கொண்ட நேரங்களில் இப்படத்தின் அப்டேட் வெளியிடப்படுகின்றது.

