நடிகர் கமல் ஹாசன் தன் சகோதரர் சாரு ஹாசன் உடனான புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
நடிகர் கமல் ஹாசன் மாநிலங்களவை உறுப்பினரான பின் அரசியலில் முழு கவனத்தைச் செலுத்தி வருகிறார். இதற்கிடையே, தன் 234-வது திரைப்படத்தின் பணிகளையும் மேற்கொண்டு வருபவர் எப்போதாவது அவரின் தனிப்பட்ட புகைப்படங்களைப் பதிவிட்டு ‘அப்டேட்’ செய்வார்.
இந்த நிலையில், இன்று அவரின் மூத்த சகோதரர் நடிகர் சாரு ஹாசன் மற்றும் அவரின் மனைவியுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்து, “2 புன்னகை மன்னர்கள் + மன்னி” என தன் நகைச்சுவை பாணியிலேயே பதிவிட்டுள்ளார்.
தற்போது, 95 வயதான சாரு ஹாசன் வயது மூப்பு காரணமாக ஓய்வெடுத்து வருகிறார்.
