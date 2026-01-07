செய்திகள்

திரௌபதி 2 படத்தில் மோகன் ஜி எழுதிய புதிய பாடல்!

திரௌபதி 2 படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியானது பற்றி...
Tarasuki Ram Lyrical Video from Draupathi 2
திரௌபதி 2 படத்தின் பாடல் போஸ்டர். படம்: எக்ஸ் / லஹரி மியூசிக்.
Updated on
1 min read

இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரௌபதி 2 படத்தின் இரண்டாவது பாடலின் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

ஒரு பக்கம் குத்துப் பாடலாகவும் மறுபக்கம் தெய்வீக பாடலாகவும் இருக்கும் மாதிரியான காட்சிகளுடன் இந்தப் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் திரௌபதி படத்தின் முதல் பாகம் 2020 ஆம் ஆண்டு வெளியானது.

இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் குறிப்பிட்ட பிரிவினரிடையே ஆதரவு பெற்றது.

தற்போது, இதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகியுள்ளது. இதில் ரிச்சர்ட் ரிஷி நாயகனாக நடித்துள்ளார்.

பான் இந்திய படமாக உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில் ஜிப்ரான் இசையில் ’தாராசுகி ராம்’ எனும் இரண்டாவது பாடல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

இந்தப் பாடலை இயக்குநர் மோகன் ஜி எழுதியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

An update has been released regarding the second song of the film Draupathi 2, directed by Mohan G.

Draupathi
Ghibran
Mohan G
Lyrical Video

