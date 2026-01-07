சினிமா

தாராசுகி ராம் பாடல்!

மோகன் ஜி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரௌபதி 2 படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியானது.
Summary

பான் இந்திய படமாக உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில் ஜிப்ரான் இசையில் 'தாராசுகி ராம்' எனும் பாடல் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

பாடலை இயக்குநர் மோகன் ஜி எழுதியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

