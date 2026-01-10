சினிமா
திரௌபதி - 2 டிரைலர்!
இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் திரௌபதி படத்தின் முதல் பாகம் 2020 ஆம் ஆண்டு வெளியானது.
இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் திரௌபதி படத்தின் முதல் பாகம் 2020 ஆம் ஆண்டு வெளியானது. இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், படத்தின் இரண்டாம் பாகம் இன்று வெளியானது. இப்படம் பொங்கல் வெளியீடாக ஜன. 15 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.