செய்திகள்

வைரலாகும் மகாநதி தொடர் புகைப்படம்! குவியும் வாழ்த்து!

மகாநதி தொடர் புகைப்படம் வைரலாகி வருவது குறித்து...
மகாநதி தொடரில் லஷ்மிபிரியா - சுவாமிநாதன்
மகாநதி தொடரில் லஷ்மிபிரியா - சுவாமிநாதன்படம்: இன்ஸ்டாகிராம்
Updated on
1 min read

மகாநதி தொடர் படப்பிடிப்பில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம், இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் மகாநதி தொடர், கடந்த 2023 ஜனவரி முதல் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இத்தொடரை பிரவீன் பென்னட் இயக்கி வருகிறார்.

டிஆர்பியிலும் முன்னணியில் உள்ள இந்தத் தொடர், விஜய் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை மாலை 6.30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இத்தொடரின் பிரதான பாத்திரத்தில் லஷ்மிபிரியா, சுவாமிநாதன், ருத்ரன் பிரவீன் உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகின்றனர். இத்தொடரை இல்லத்தரசிகள் மட்டுமின்றி இளைய தலைமுறையினரும் அதிகம் விரும்பிப் பார்க்கின்றனர்.

அதிலும், இத்தொடரில் நடிக்கும் விஜய் - காவேரிக்கு (லஷ்மிபிரியா - சுவாமிநாதன்) இணைக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

இவர்களுக்கு சமூக ஊடங்களில் தனிப்பட்ட பக்கங்களை ரசிகர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், மகாநதி தொடரின் கதையின்படி விஜய் - காவேரிக்கு நடைபெறும் வளைக்காப்பு நிகழ்ச்சியின் புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலானதோடு, ரசிகர்களால் பலரால் சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

Summary

A photo taken during the shooting of the Mahanadi series is going viral on the internet.

மகாநதி தொடரில் லஷ்மிபிரியா - சுவாமிநாதன்
தெலுங்கில் 2 படங்களில் ஒப்பந்தமான பிக் பாஸ் பிரவீன்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Tamil Serial news
Mahanadhi serial
மகாநதி தொடர்
சின்ன திரை செய்திகள்

Related Stories

No stories found.