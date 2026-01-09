செய்திகள்

சமந்தாவின் மா இன்டி பங்காரம் டீசர் டிரைலர்!

நடிகை சமந்தாவின் மா இன்டி பங்காரம் டீசர் டிரைலர் குறித்து...
Maa Inti Bangaaram - Teaser Trailer
மா இன்டி பங்காரம் பட போஸ்டர். படம்: இன்ஸ்டா / சமந்தா
நடிகை சமந்தாவின் மா இன்டி பங்காரம் டீசர் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகை சமந்தா முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள மா இன்டி பங்காரம் திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், சில காரணங்களால் வெளியீடு தள்ளிச் சென்றது.

சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில் ஓ பேபி திரைப்படத்தை இயக்கிய நந்தினி ரெட்டி இப்படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

இந்நிலையில், இப்படத்தின் டீசர் டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

சமந்தாவின் திருமணத்திற்குப் பின் வெளியாகும் முதல் திரைப்படம் என்பதால் வெளியீட்டுக்கு ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

இந்தப் படத்தை சமந்தாவின் ட்ராலாலா மூவிங் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ளது.

Maa Inti Bangaaram - Teaser Trailer
Actress Samantha's Ma Inti Bangaram teaser trailer has been released.

