சமந்தாவின் மா இன்டி பங்காரம் டீசர் தேதி!

சமந்தாவின் புதிய திரைப்பட டீசர் தேதி....
Updated on
1 min read

நடிகை சமந்தா முன்னணி நாயகியாக நடிக்கும் மா இன்டி பங்காரம் திரைப்படத்தின் டீசர் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகை சமந்தா முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்த மா இன்டி பங்காரம் திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், சில காரணங்களால் வெளியீடு தள்ளிச் சென்றது.

சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில் ஓ பேபி திரைப்படத்தை இயக்கிய நந்தினி ரெட்டி இப்படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டீசர் ஜன. 9 ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சமந்தாவின் திருமணத்திற்குப் பின் வெளியாகும் முதல் திரைப்படம் என்பதால் வெளியீட்டுக்கு ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

ஜிவியின் ஹேப்பி ராஜ் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

samantha
Santhosh Narayanan

