ஓடிடியில் விமலின் மகாசேனா!

மகாசேனா திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...
மகாசேனா திரைப்பட போஸ்டர்.படம்: X
நடிகர் விமல் நடிப்பில் உருவான மகாசேனா திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் தினேஷ் கலைச்செல்வன் இயக்கத்தில் விமல் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் மகாசேனா.

யானைப் பாகனான விமலை முன்னணி பாத்திரமாக வைத்து மனிதன், இயற்கை, தெய்வீகம் ஆகியவற்றின் இடையிலான நம்பிக்கையையும் ஒற்றுமையையும் குறித்து பற்றி பேசும் படமாக இந்தப் படம் உருவாகியுள்ளது.

இதில், ஸ்ருஷ்டி டாங்கே, யோகி பாபு, மஹிமா குப்தா, ஜான் விஜய், கபீர் துஹான் சிங், ஆல்ஃப்ரெட் ஜோஸ், இலக்கியா, விஜய் சியோன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இப்படம் கடந்த டிச. 12 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி, கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

மலைவாழ் மக்களின் உணர்வுகளை பிரிதிபலிக்கும் படமான மகாசேனா திரைப்படம், ஆஹா ஓடிடியில் காணக் கிடைக்கிறது.

The film 'Mahasena', starring actor Vimal, has been released on an OTT platform.

பொங்கல் விடுமுறை: இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்!

