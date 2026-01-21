பராசக்தி ரூ. 100 கோடி வசூல்!
பராசக்தி திரைப்படத்தின் வசூல் அறிவிப்பு...
நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி திரைப்படம் ரூ. 100 கோடி வசூலித்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுதா கொங்கரா - சிவகார்த்திகேயன் கூட்டணியில் உருவான பராசக்தி திரைப்படம் பொங்கல் வெளியீடாக திரையரங்குகளில் வெளியானது.

ஹிந்தி மொழித் திணிப்பின்போது தமிழகத்தில் நடைபெற்ற மாணவர்களின் எழுச்சியைப் பேசும் படமாக திரைக்கு வந்த இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.

இருந்தும், உலகளவில் ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ரோட்டர்டமில் நடைபெறும் சர்வதேச திரைப்பட விழாவுக்குப் பராசக்தி திரைப்படம் தேர்வாகியுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

