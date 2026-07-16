வினோதினி தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் வினோதினி தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது.
திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை பிற்பகல் 1 மணிக்கு வினோதினி தொடர் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. கார்த்திகை தீபம் தொடருக்குப் பிறகு வினோதினி தொடரில் நடித்துவரும் ஆர்த்திகாவுக்கு இந்தத் தொடரில் மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
சமூகத்தில் பெண்களின் வளர்ச்சிக்குத் தடையாக இருக்கும் காரணிகளை எதிர்கொண்டு பொருளாதார சுதந்திரம் பெற வினோதினி எவ்வாறு போராடுகிறாள் என்பதை மையப்படுத்தி இத்தொடரின் கதைக்களம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ராணுவத்தில் பணிபுரியும் வினோதினியின் கணவர் ஒரு விபத்தில் காணாமல்போன நிலையில், கணவரின் குடும்பத்தை கவனித்துக் கொண்டு, வாழ்க்கையின் சவால்களை எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறார் என்பதே இந்தத் தொடரின் மையக்கரு.
மேலும் இந்தத் தொடரில் கிருஷ்ணா, சல்மா, அப்சர், அரவிந்த் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், வினோதினி தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது. இந்தத் தொடரின் நிறைவுப் பகுதி விரைவில் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.
விறுவிறுப்பாக எடுக்கப்பட்டு வந்த வினோதினி தொடர், விரைவில் நிறைவடையவுள்ளது இந்தத் தொடரை விரும்பி பார்க்கும் ரசிகர்களுக்கு சற்று சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Summary
Filming for the serial Vinothini, currently airing on Sun TV, has concluded.
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