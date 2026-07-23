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விஜய் அண்ணா கச்சேரி.. த்ரிஷா பகிர்ந்த ஜன நாயகன் மொமண்ட்ஸ்!

எங்க அண்ணன் வி கச்சேரி என்ற பாடலுடன் த்ரிஷா பகிர்ந்த ஜன நாயகன் மொமண்ட்ஸ் படங்கள் பற்றி..

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நண்பர்களுடன் த்ரிஷா - instagram

Updated On :23 ஜூலை 2026, 6:36 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் நடிப்பில் வெளியான ஜன நாயகன் திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாகியிருக்கும் நிலையில், திரைப்படம் பார்க்கச் சென்றபோது எடுத்த படத்தை நடிகை த்ரிஷா தன்னுடைய இன்ஸ்டாவில் பகிர்ந்துள்ளார்.

நடிகை த்ரிஷா, இன்று காலை 11 மணிக்கு கோயம்பேடு அருகே உள்ள ரோகிணி திரையரங்குக்கு தன்னுடைய தோழிகளுடன் வந்து ஜன நாயகன் திரைப்படத்தைக் கண்டு களித்தார்.

திரைப்படம் பார்க்க வந்த போது தோழிகள் எடுத்த புகைப்படத்தை, அவரது தோழி ஒருவர் தன்னுடைய இன்ஸ்டாபக்கத்தில், ஜன நாயகன் படத்தில் வரும் 'எங்க அண்ணன் வி கச்சேரி, தளபதி கச்சேரி' என்ற பாடலை பின்னணியில் இணைத்திருந்தார்.

இந்த புகைப்படம் மற்றும் பாடலை த்ரிஷாவும் தன்னுடைய இன்ஸ்டா பக்கத்தில் ஷேர் செய்திருப்பது பரபரப்பை கூட்டியிருக்கிறது.

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காரில், த்ரிஷாவும் அவரது தோழிகளும் அமர்ந்திருக்கும் புகைப்படம் இடம்பெற்றுள்ளது. அதில், கடைசியாக ஒரு முறை, கடைசியாக ஒரு நடனம் என்று பதிவிட்டு ஜன நாயகன் திரைப்படத்தில் வரும் எங்க அண்ணன் வி கச்சேரி என்ற பாடலையும் இணைத்திருக்கிறார்கள். இது அவர்களது ரசிர்களை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது.

Summary

vijay Anna's kacheri Jana nayagan moments shared by Trisha

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