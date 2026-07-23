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தமிழ்நாடு

நெல்லையில் களைகட்டிய ஜன நாயகன்! ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்!!

நெல்லையில் ஜன நாயகன் பட வெளியீட்டை ரசிகர்கள் கொண்டாடியது பற்றி...

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நெல்லையில் களைகட்டிய ஜன நாயகன் - DIN

Updated On :23 ஜூலை 2026, 10:17 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குர் எச். வினோத் - விஜய் கூட்டணியில் உருவான ஜன நாயகன் திரைப்படம் பல்வேறு பிரச்னைகளைக் கடந்து இன்று (ஜூலை 23) திரையரங்குகளில் வெளியானது.

தமிழ்நாட்டில் காலை 9 மணிக்கு முதல்நாள் முதல் காட்சி திரையிடப்பட்டது. மற்ற மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் அதிகாலை 4.30 மணிக்கே ஜன நாயகன் திரையிடப்பட்டது.

தமிழகம் முழுவதும் ஜன நாயகன் திரைப்பட வெளியீட்டை ரசிகர்களும் தொண்டர்களும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இதையொட்டி நெல்லையில் ஜன நாயகன் படத்தை ரசிகர்கள் ஆட்டம், பாட்டத்துடன் கொண்டாடினர்.

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ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் மற்றும் ரசிகைகள் கூடியதால் நெல்லை மாவட்டமே மிகுந்த பரபரப்பாக காணப்பட்டது.

நெல்லை சந்திப்புப் பகுதியில் அமைந்துள்ள முத்துராம் தியேட்டரில் ரசிகர்கள் ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடி முதல்வர் விஜய்யின் பாடலை பாடவிட்டு ஆடிப் பாடி மகிழ்ந்தனர்.

இந்த படம் சாதனை படைக்க வேண்டும் என்றும் ஆனால் எங்கள் தளபதியின் கடைசி படம் இது என்பது எங்களுக்கு மிகுந்த கவலையாக இருப்பதாகவும் ரசிகர்கள் தெரிவித்தனர்.

Summary

Jana nayagan release celebrated by vijay fans in nellai

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