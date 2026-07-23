சேலத்தில் ஜன நாயகன்! ரசிகர்கள் பட்டாசு வெடித்து கேக் வழங்கி ஆரவாரம்!

சேலத்தில் ஜன நாயகன் திரைப்படம் வெளியானதையடுத்து ரசிகர்கள் பட்டாசு வெடித்து கேக் வழங்கி ஆரவாரம் செய்தனர்.
தற்போதைய தமிழக முதல்வர் நடிகர் விஜய்யின் 'ஜன நாயகன்' திரைப்படம் வெளிவருவதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் நீடித்த நிலையில் பெருத்த வரவேற்போடு இன்று தமிழகம் முழுவதும் திரையிடப்பட்டுள்ளது.
சேலம் ஐந்து ரோடு பகுதியில் உள்ள தியேட்டரில் காலை முதலே ரசிகர்கள் கூடத் தொடங்கினர். தாரை, தப்பட்டை, மேளதாளம் ஆட்டம், பாட்டம் என கொண்டாட்டம் களை கட்டியது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் சேலம் மேற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் லட்சுமணன் கலந்து கொண்டு மிகப்பெரிய கேக் வெட்டி ரசிகர்களுக்கு கேக் வழங்கி மகிழ்ந்தார்.
தொடர்ந்து விஜய்யின் பாடலுக்கு ரசிகர்கள் ஆட்டம் போட்டு தங்கள் உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தினர். மேலும் சிலர் பட்டாசுகளை கையில் கொளுத்தியபடி நடனமாடி தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
திரைப்படம் 9 மணிக்கு திரையிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையிலும் காலை 6 மணி முதலே சேலம் திரையரங்கின் முன்பு ஜன நாயகன் திரைப்பட விழா கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Jana nayagan release celebration in salem
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