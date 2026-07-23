காஞ்சியில் களைகட்டிய ஜன நாயகன் வெளியீடு: ரசிகர்களுக்கு அசைவ பிரியாணி!

நடிகரும் - தமிழக முதல்வருமான ஜோசப் விஜய் நடித்து வெளியாகும் அவரது 69 ஆவது திரைப்படமான ஜன நாயகன். ஆறு மாத கால போராட்டத்திற்கு பிறகு இன்று வெளியானதை ஒட்டி ரசிகர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடினர்.
இயக்குர் எச். வினோத் - விஜய் கூட்டணியில் உருவான ஜன நாயகன் திரைப்படம் பல்வேறு பிரச்னைகளைக் கடந்து இன்று (ஜூலை 23) திரையரங்குகளில் வெளியானது.
தமிழக முதல்வர் விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று தமிழகம் முழுவதும் 1000-க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் வெளியானது. மற்ற மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் அதிகாலை 4.30 மணிக்கே ஜன நாயகன் திரையிடப்பட்டது.
தமிழகத்தில் காலை முதல் காட்சி 9 மணிக்கு வெளியான நிலையில் ரசிகர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.
இதையொட்டி, காஞ்சிபுரம் பாபு திரையரங்கம் முன்பு ஜன நாயகன் படத்தை ரசிகர்கள் ஆட்டம், பாட்டத்துடன் கொண்டாடினர். விஜய்யின் படத்திற்கு பாலாபிஷேகம் செய்தும், கற்பூர தீபம் காண்பித்தும், டிஜே இசைக்கு நடனமாடி கொண்டாடி வருகின்றனர். விஜய்யின் பாடலை பாடவிட்டு ஆடிப் பாடி மகிழ்ந்தனர். ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் மற்றும் ரசிகைகள் கூடியதால் காஞ்சிபுரம் மிகுந்த பரபரப்பாக காணப்பட்டது.
முதல்வர் நடித்த திரைப்படம் வெளியாவதை ஒட்டி திரையரங்கம் அருகே போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
ஆபத்தை உணராமல் இளைஞர் ஒருவர் பட்டாசை கையில் பிடித்து மேலே எரிந்து வருகிறார்.
திரைப்படம் காண வந்த ரசிகர்களுக்கு அசைவ பிரியாணி வழங்கப்படவுள்ளது.
ஜன நாயகன் படம் சாதனை படைக்க வேண்டும் என்றும் ஆனால் எங்கள் தளபதியின் கடைசி படம் இது என்பது எங்களுக்கு மிகுந்த கவலையாக இருப்பதாகவும் ரசிகர்கள் தெரிவித்தனர்.
Summary
'Jana nayagan' launch event in Kanchi sees enthusiastic turnout
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