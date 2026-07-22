ஜன நாயகன் படத்தைப் பார்த்த முதல்வர் விஜய்!

ஜன நாயகன் திரைப்படம் நாளை (ஜூலை 23) வெளியாகவுள்ள நிலையில், அப்படத்தை முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் பார்த்து ரசித்தார்.
சென்னை அடையாறில் உள்ள தாகூர் திரைப்படக் கல்லூரியில் திரையிடப்பட்ட படத்தை முதல்வர் விஜய் கண்டு களித்தார்.
திரைத் துறையில் தனது கடைசிப் படம் என்று முன்பே அறிவித்திருந்த நிலையில், தேர்தலுக்கு முன்பு வெளியாகவேண்டிய திரைப்படம், ஆட்சி அமைத்த பிறகு வெளியாவதால் முதல்வராகச் சென்று படத்தைப் பார்த்துள்ளார்.
இயக்குர் எச். வினோத் - விஜய் கூட்டணியில் உருவான ஜனநாயகன் திரைப்படம் பல்வேறு பிரச்னைகளைக் கடந்து நாளை (ஜூலை 23) திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
சென்சார் பிரச்சினையால் படம் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இதனிடையே படம் சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியானது. அடுத்தடுத்து எழுந்த பிரச்னைகளால் படம் வெளியாகுமா? என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில், நாளை திட்டமிட்டபடி வெளியாகவுள்ளது.
விஜய்யின் இறுதியான படமென்பதால் உலகளவில் 3000 திரைகளுக்கு மேல் வெளியாகவுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான திரைகளில் வெளியாகிறது.
இதனிடையே சென்னை அடையாறில் உள்ள திரைப்படக் கல்லூரியில் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் படத்தைப் பார்த்துள்ளார்.
Summary
Chief Minister Vijay watched the movie Jana Nayagan
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