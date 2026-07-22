கூலி திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூலை முறியடிக்குமா ஜன நாயகன்?

நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் கூலி திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூலை ஜன நாயகன் முறியடிக்குமா என எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
முதல்வர் விஜய் நடித்த ஜன நாயகன் திரைப்படம் நாளை (ஜூலை 23) திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. விஜய் முதல்வராகியிருக்கும் சூழலில், அவரின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால், தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே இப்படம் 1000 திரைகளிலும், உலகளவில் 3,000 திரைகளிலும் திரையிடப்படலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், பல பகுதிகளிலும் டிக்கெட் முன்பதிவுகள் மிகத்தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இப்படம் சில மாதங்களுக்கு முன் இணையத்தில் கசிந்தாலும் டிக்கெட் முன்பதிவுகளைப் பார்த்தால் பெரிய தொகையை வசூலிக்கும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக, இதுவரை தமிழ் சினிமாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் கூலி திரைப்படமே ரூ. 152 கோடியை வசூலித்து முதல் நாள் வசூலில் முதலிடத்தில் உள்ளது.
இந்த நிலையில், ஜன நாயகன் திரைப்படம் அந்த சாதனையை முறியடிக்குமா? என எதிர்பார்ப்புகளும் எழுந்துள்ளன. முதல்வர் விஜய்யின் லியோ திரைப்படம் முதல் நாளில் ரூ. 148 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Expectations have arisen as to whether the movie Jana Nayagan will surpass the opening-day box office collection of actor Rajinikanth's film Coolie.
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