சிறகடிக்க ஆசை தொடர் நடிகர் காலமானார்!

பிரபல திரைப்பட மற்றும் சின்ன திரை குணச்சித்திர நடிகர் வி.சி. ஜெயமணி மாரடைப்பு காரணமாக காலமானார்.
சிறுவயதில் இருந்தே நடிப்பின்மீது இருந்த ஆர்வத்தால் நாடகங்களில் நடிக்கத் தொடங்கிய ஜெயமணி, திரைப்படம் மற்றும் தொடர்களில் குணச்சித்திர வேடத்தில் நடித்து மக்களிடையே பிரபலமானார்.
இவர், திருமதி செல்வம் தொடரில் பூங்காவனம் பாத்திரத்தில் நடித்து, மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றார். மெட்டிஒலி, கல்யாண பரிசு உள்ளிட்ட பல தொடர்களில் நடித்ததோடு இல்லாமல், 40-க்கும் மேற்பட்ட தொடர்களையும் இயக்கியும் உள்ளார்.
முஸ்தபா, லக்கி மேன், சிங்கம் உள்ளிட்ட 250-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் குணச்சித்திர மற்றும் நகைச்சுவை வேடங்களில் நடித்துள்ளார்.
தற்போது, விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும், சிறகடிக்க ஆசை தொடரில் 'மலேசியா மாமா' வேடத்தில் இயல்பாக நடித்து அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்த இவர், திடீர் மாரடைப்பு காரணமாக சென்னை வடபழனியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் காலமானார்.
நடிகர் வி.சி. ஜெயமணியின் மறைவுக்கு சினிமா, சின்ன திரை பிரபலங்கள் பலரும் தங்களது இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Summary
Popular film and television character actor V.C. Jayamani passed away due to a heart attack.
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