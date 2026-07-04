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திருமண வாழ்க்கையில் நுழைந்த இதயம் தொடர் நடிகர்!

இதயம் தொடர் நடிகர் விட்டலுக்கு நடைபெற்ற திருமணம் குறித்து...

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நடிகர் விட்டல் திருமண நிச்சயதார்த்தம். - படம்: இன்ஸ்டாகிராம்

Updated On :4 ஜூலை 2026, 3:03 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இதயம் தொடர் பிரபலம் நடிகர் விட்டலுக்கு திருமணம் அண்மையில் நடைபெற்ற நிலையில், இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

சின்ன திரை தொடர்களில் நடிக்கும் நடிகர்களின் வாழ்க்கையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளை, தங்கள் வீட்டில் நடைபெறும் விசேஷங்களைபோல, ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் இதயம் தொடரில் நடித்து பிரபலமானவர் நடிகர் விட்டல். இவர், கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான தாயம்மாள் குடும்பத்தார் தொடரிலும் நடித்திருந்தார்.

இவர் இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக ஊடங்களிலும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வரும் இவருக்கு அண்மையில் திருமணம் நடைபெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில், சினிமா, சின்ன திரை பிரபலங்கள் நேரில் வந்து வாழ்த்தினர். குறிப்பாக, இந்நிகழ்வில் கூமாம்பட்டி தங்கபாண்டி, பிக் பாஸ் பிரபலங்கள் ராணவ், எஃப்ஜே உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

நடிகர் விட்டலுக்கும் அவரது மனைவிக்கும் ரசிகர்கள் பலர், தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Summary

Actor Vittal, known for the serial Idhayam, has gotten married. Photos related to the event are going viral on the internet.

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