Dinamani
மாநில அரசு ஒத்துழைப்பு இல்லாததால் மேற்கு வங்கத்தில் ரயில்வே திட்டங்கள் முடக்கம்: மத்திய அரசுயு-18 ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: இந்தியா சாம்பியன் நார்வே செஸ் பட்டம் வென்ற பிரக்ஞானந்தாவுக்கு பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா வாழ்த்துகுவைத், பஹ்ரைனில் ஈரான் தாக்குதல் - கத்தார், எகிப்து கண்டனம்போர்நிறுத்தம் மீறல்! இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் லெபனானில் ராணுவ அதிகாரிகள் உள்பட 9 பேர் பலி!தில்லியில் கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் மாபெரும் போராட்டம்! சோனம் வாங்சுக் பங்கேற்பு!பேச்சுவார்த்தைக்கு மறுப்பு! ரஷியாவின் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரைத் தாக்கிய உக்ரைன்!
/
செய்திகள்

நடிகை ஸ்வாசிகாவுக்கு விருது கிடைக்கும்: இயக்குநர் சசி

நடிகை ஸ்வாசிகா குறித்து இயக்குநர் சசி பேசியது...

News image

நடிகை ஸ்வாசிகா

Updated On :6 ஜூன் 2026, 7:34 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் சசி நூறு சாமி படத்திற்காக நடிகை ஸ்வாசிகாவுக்கு விருதுகள் கிடைக்கும் எனக் கூறியுள்ளார்.

நடிகரும் இசையமைப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனி இயக்குநர் சசி இயக்கத்தில் நூறு சாமி திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படம் ஜூன் 19 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

விஜய் ஆண்டனியும் நடிகை ஸ்வாசிகாவும் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்த இப்படத்தின் டீசர் காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தன.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பேசிய இயக்குநர் சசி, “ஒரு நிகழ்ச்சியில் கள்ளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த அம்மா, மகன் பேசுவதைக் கேட்டு வியந்தேன். அந்த பாதிப்பிலிருந்துதான் இப்படத்தின் கரு உருவானது. நான் இயக்கிய பிச்சைக்காரன் திரைப்படம் அம்மாவைத் தெய்வமாகப் பார்த்தது. நூறு சாமி அம்மாவை மனுஷியாகப் பார்க்கிறது. அவர்களுக்கு உணர்வும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடுகிறோம். அதனைப் பேசும் படமாக இது இருக்கும்.

இப்படத்தில் நடிகை ஸ்வாசிகா முக்கியமாக கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். இப்படத்திற்காக அவருக்கு விருதுகளும் பாராட்டுகளும் கிடைக்கும். பிச்சைக்காரன் தெலுங்கிலும் பெரிய ஹிட் அடித்தது. நூறு சாமி தமிழ், தெலுங்கில் வெளியாகிறது. இது, சமூகத்தில் நல்ல தாக்கத்தையும் சில கேள்விகளையும் எழுப்பும் என நம்புகிறேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய் ஆண்டனி பேசும்போது, “இப்படத்திற்காக நடிகை ஸ்வாசிகாவுக்கு தேசிய விருது கிடைக்கும்” என்றார்.

Director Sasi has stated that actress Swasika will receive awards for the film Nooru Saami.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

நூறு சாமி படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

நூறு சாமி படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

தமிழ்ப் படங்களில் நடிக்க அதிக ஆசை: ஜான்வி கபூர்

தமிழ்ப் படங்களில் நடிக்க அதிக ஆசை: ஜான்வி கபூர்

அம்மா அம்மாதான்! நூறு சாமி பாடல் புரோமோ!

அம்மா அம்மாதான்! நூறு சாமி பாடல் புரோமோ!

கருப்புடன் வெளியாகும் நூறு சாமி?

கருப்புடன் வெளியாகும் நூறு சாமி?

விடியோக்கள்

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!

இந்த ஆட்சிக்கு விரைவில் முற்றுப்புள்ளி! முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின்! | TVK | DMK

இந்த ஆட்சிக்கு விரைவில் முற்றுப்புள்ளி! முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின்! | TVK | DMK