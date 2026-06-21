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செய்திகள்

தாயாகிறாரா நடிகை சமந்தா?

நடிகை சமந்தா குறித்து...

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நடிகை சமந்தா தன் கணவருடன்.

Updated On :21 ஜூன் 2026, 1:30 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை சமந்தாவின் புதிய விடியோவில் அவர் தாயாகப் போவதாகத் தெரிய வந்துள்ளது.

தென்னிந்த சினிமாவில் பிரபலமான நடிகையாக இருப்பவர் சமந்தா. பல வெற்றிப்படங்களில் நடித்தவர் பாலிவுட்டில் இணையத் தொடர்களில் நடித்து இந்தியளவில் கவனிக்கப்பட்டார்.

நடிகர் நாக சைதன்யாவை விவாகரத்து செய்த பின் பிரபல பாலிவுட் இயக்குநர் ராஜ் நிதிமோரைத் திருமணம் செய்துகொண்டார். தற்போது, மா இண்டி பங்காரம் என்கிற இவர் நடித்த ஆக்‌ஷன் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வசூலைப் பெற்று வருகிறது. தமிழில் எங்கள் தங்கம் எனப் பெயரிட்ட இப்படத்தின் புரமோஷனுக்கு சென்னை வந்தவர் முதல்வர் விஜய்யைச் சந்தித்து பேசினார்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் வெளியீட்டைத் தொடர்ந்து ரசிகர்கள் முன்னிலையில் சமந்தா கேக் வெட்டினார். இந்த விடியோவில் அவர் கர்ப்பமாக இருக்கலாம் என ஊகங்கள் எழுந்துள்ளன. உடலைக் கச்சிதமாக வைத்திருக்கும் சமந்தாவிற்கு, தாயாகவுள்ள தோற்றம் அவரது ரசிகர்களிடம் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

A new video of actress Samantha suggests that she might be pregnant.

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