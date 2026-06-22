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ரூ. 50 கோடியை நெருங்கிய சமந்தா திரைப்படம்!

மா இண்டி பங்காரம் வசூல் குறித்து...

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நடிகை சமந்தா

Updated On :22 ஜூன் 2026, 2:42 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை சமந்தாவின் புதிய திரைப்படம் ரூ. 50 கோடி வசூலை நெருங்கியுள்ளது.

தென்னிந்த சினிமாவில் பிரபலமான நடிகையாக இருப்பவர் சமந்தா. பல வெற்றிப்படங்களில் நடித்தவர் பாலிவுட்டில் இணையத் தொடர்களில் நடித்து இந்தியளவில் கவனிக்கப்பட்டார்.

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தற்போது, மா இண்டி பங்காரம் என்கிற இவர் நடித்த ஆக்‌ஷன் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வசூலைப் பெற்று வருகிறது. தமிழில் எங்கள் தங்கம் எனப் பெயரிட்ட இப்படம் குடும்பப் பின்னணி நடக்கும் ஆக்‌ஷன் கதையாக உருவாகியிருந்தது. சமந்தா கணவர் ராஜ் நிதிமோர் உருவாக்கத்தில் இயக்குநர் நந்தினி ரெட்டி இயக்கியிருந்தார்.

இப்படம் 3 நாள்களில் ரூ. 43 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது, சமந்தாவுக்குப் பெரிய மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

maa indi bangaram movie collection

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