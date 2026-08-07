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சர்வதேச திரைப்பட விழாவுக்குத் தேர்வான அமலா பாலின் ஹாஃப்!

அமலா பாலின் ஹால்ஃப் திரைப்படம் குறித்து...

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Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 4:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை அமலா பால் நடிப்பில் உருவான ஹாஃப் திரைப்படம் சர்வதேச திரைப்பட விழாவுக்குத் தேர்வாகியுள்ளது.

இயக்குநர் சம்ஜத் இயக்கத்தில் நடிகை அமலா பால் நடித்த திரைப்படம் ஹாஃப். மலையாளம் உள்பட பான் இந்திய மொழிகளில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது.

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ஃப்ராக்ரண்ட் ஃபியூசர் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான இப்படம் சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், இப்படம் செப்டம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள டொரண்டோ சர்வதேசத் திரைப்பட விழாவிற்குத் தேர்வாகியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.

The film Half, starring actress Amala Paul, has been selected for an international film festival.

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