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72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு! யார் யாருக்கு என்னென்ன விருதுகள்?

72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

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72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு

Updated On :18 ஜூலை 2026, 7:30 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்தியாவில் திரைத்துறையினருக்கு வழங்கப்படும் 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

2024 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படங்கள் மற்றும் கலைஞர்களுக்கான விருதுகள் அறிவிப்பு இன்று வெளியானது. மலையாள இயக்குநர் ஜெயராஜ் தலைமையிலான குழு இந்த விருதுப் பட்டியலைத் தயார் செய்துள்ளனர்.

திரைப்பட விருதுகள்

  • சிறந்த திரைப்படம் (Best Feature Film): ஆர்டிகிள் 370

  • சிறந்த இயக்குநர்: ராஜ்குமார் பெரியசாமி (அமரன்)

  • சிறந்த நடிகர்:

    இவ்விருது இருவருக்கு பகிர்ந்து வழங்கப்படுகிறது.

    1. மம்மூட்டி (பிரம்மயுகம்)

    2. கார்த்திக் ஆர்யன் (சந்து சாம்பியன்)

  • சிறந்த நடிகை: யாமி கௌதம் (ஆர்டிகிள் 370)

  • சிறந்த துணை நடிகர்: சஞ்சய் மிஸ்ரா (பக்ஷக்)

  • சிறந்த துணை நடிகை:

    இவ்விருது இருவருக்கு பகிர்ந்து வழங்கப்படுகிறது.

    1. ரூபஸ்ரீ வர்காடி (மித்யா)

    2. சச்சனா நாமிதாஸ் (மகாராஜா)

  • சிறந்த பொழுதுபோக்குத் திரைப்படம்: கல்கி

  • தேசிய மற்றும் சமூக விழுமியங்களை ஊக்குவிக்கும் சிறந்த படம்: கேப்டன் மில்லர்

தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களுக்கான விருதுகள்

  • சிறந்த இசை (பாடல்கள்): சாஷ்வத் சச்தேவ் (ஆர்டிகிள் 370)

  • சிறந்த இசை (பின்னணி இசை): ஜிவி பிரகாஷ் (அமரன்)

  • சிறந்த பின்னணிப் பாடகர்: அபய் ஜோத்புர்கர் (கராத் கணபதி)

  • சிறந்த பின்னணிப் பாடகி: வைகோம் விஜயலட்சுமி (ஏ.ஆர்.எம்)

  • சிறந்த ஒளிப்பதிவு: ஷெஹ்னாத் ஜலால் (பிரம்மயுகம்)

  • சிறந்த திரைக்கதை: சுகுமார் (புஷ்பா 2)

  • சிறந்த படத்தொகுப்பு : ஆர். கலைவாணன் (அமரன்)

  • சிறந்த நடன அமைப்பு: விஜய் கங்குலி (ஸ்திரீ 2)

  • சிறந்த சண்டை பயிற்சி: அனல் அரசு (மகாராஜா)

சிறந்த வட்டார மொழித் திரைப்படங்கள்

  • சிறந்த தமிழ்த் திரைப்படம்: ராயன்

  • சிறந்த தெலுங்குத் திரைப்படம்: கமிட்டி குர்ரோலு

  • சிறந்த மலையாளத் திரைப்படம்: பெமினிச்சி பாத்திமா

  • சிறந்த ஹிந்தித் திரைப்படம்: ஸ்ரீகாந்த்

  • சிறந்த கன்னடத் திரைப்படம்: மித்யா

  • சிறந்த மராத்தித் திரைப்படம்: முக்கம் போஸ்ட் பொம்பில்வாடி

  • சிறந்த பெங்காலித் திரைப்படம்: சலச்சித்ர எகோன்

சிறப்பு விருதுகள்

  • சிறந்த நடிகர்: தனுஷ் (கேப்டன் மில்லர்)

  • சிறந்த ஒலிப்பதிவு: சுரேன் ஜி (மெய்யழகன்)

Summary

Announcement of the 72nd National Film Awards

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