சிறந்த நடிகர் மம்மூட்டி! பிரம்மயுகம் படத்திற்கு 2 தேசிய விருதுகள்!

மம்மூட்டி நடித்த பிரம்மயுகம் படத்திற்கு இரு தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
நடிகர் மம்மூட்டி நடிப்பில் ராகுல் சதாசிவன் இயக்கத்தில் 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் பிரம்மயுகம்.
மாந்திரீகத்தை மையமாகக் கொண்டு ஹரார் திரில்லர் பாணியில் உருவான இப்படத்தில் கொடுமன் போற்றி என்ற கதாபாத்திரத்தில் மம்மூட்டி நடித்திருந்தார். அவரது மாறுபட்ட நடிப்பு படம் வெளியானபோது பெரிதும் பேசப்பட்டது.
கருப்பு வெள்ளையில் எடுக்கப்பட்ட இப்படம் உலகளவில் ரூ. 60 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து சிறந்த வெற்றியைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், 2024 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கும் நிகழ்வு இன்று நடைபெற்றது. இதில், பிரம்மயுகம் படத்திற்கு இரண்டு விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
சிறந்த நடிகராக மம்மூட்டி, சிறந்த ஒளிப்பதிவாளராக ஷெஹ்னாத் ஜலால் ஆகியோர் பிரம்மயுகம் படத்திற்காக தேசிய விருதைப் பெறுகின்றனர்.
மம்மூட்டி சிறந்த நடிப்புக்காகப் பெறும் 4 வது தேசிய விருது இது. இதற்கு முன்பு 1989 மற்றும் 1993 ஆகிய ஆண்டுகளில் தேசிய விருது வென்றிருந்தார்.
Summary
Two National Awards have been announced for the film Bramayugam starring Mammootty
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