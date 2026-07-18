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சிறந்த திரைக்கதைக்கான தேசிய விருதை வென்றார் சுகுமார்!

புஷ்பா 2 படத்திற்காக சிறந்த திரைக்கதைக்கான தேசிய விருது வென்ற இயக்குநர் சுகுமார் குறித்து...

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இயக்குநர் சுகுமார் உடன் நடிகர் அல்லு அர்ஜுன். - படம்: எக்ஸ் / அல்லு அர்ஜுன்.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 7:07 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சிறந்த ஒரிஜினல் திரைக்கதைக்கான தேசிய விருது புஷ்பா 2 திரைப்படத்திற்காக இயக்குநர் சுகுமார் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்திய திரைப்படங்கள் 2024ல் வெளியான படங்களுக்கான 72ஆவது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் இயக்குநர் சுகுமார் தனது முதல் தேசிய விருதை வென்றுள்ளார்.

நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் - இயக்குநர் சுகுமார் ஆகியோரது கூட்டணியில் உருவாகி, கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் “புஷ்பா -2” மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது.

இந்தப் படம் ரூ.1,500 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது. இதில் ஃபகத் ஃபாசில், ரஷ்மிகா மந்தனா, சுனில், ஜகபதி பாபு ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கிறார்கள்.

இந்தப் படம் சமீபத்தில் (ஜன.16) ஜப்பான் நாட்டின் திரையரங்குகளில் வெளியாகி அசத்தியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தப் படத்தின் திரைக்கதை மிகவும் சுவாரசியமாக இருந்ததாக விமர்சனங்கள் வெளியாகியதும் கவனிக்கத்தக்கது.

Summary

Director Sukumar Wins National Award for Pushpa 2 Original Screenplay category

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