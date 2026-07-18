72 வது தேசிய விருதுகளின் பட்டியலில் வைக்கம் விஜயலட்சுமிக்கு சிறந்த பின்னணி பாடகிக்கான தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேரளத்தைச் சேர்ந்த இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற திரைப்படப் பின்னணிப் பாடகியான வைக்கம் விஜயலட்சுமி மலையாளப் படங்களின்மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானார்.
இதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்த் திரைப்படங்களான குக்கூ, வீரசிவாஜி போன்ற திரைப்படங்களில் பாடல்கள் பாடியதன்மூலம் தமிழ் ரசிகர்களிடமும் கவனம் ஈர்த்தார்.
இந்த நிலையில், டோவினோ தாமஸ் நடிப்பில் வெளியான 'ஏ.ஆர்.எம்' என்ற மலையாளத் திரைப்படத்தில் அவர் பாடிய "அங்கு வான கோணிலு" என்ற பாடலுக்காக தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக கேரள அரசின் உயரிய திரைப்பட விருதுகளையும் வைக்கம் விஜயலட்சுமி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Vaikom Vijayalakshmi has been announced as the winner of the National Award for Best Female Playback Singer in the list of the 72nd National Awards.
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