கேப்டன் மில்லருக்கு 2 தேசிய விருதுகள்..! சிறப்பு நடிகராக தனுஷ் தேர்வு!

நடிகர் தனுஷுக்கு மேலும் ஒரு விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கேப்டன் மில்லர் படத்தில் நடித்ததுக்காக ஸ்பெஷல் மென்சன் பிரிவில் சிறப்பு நடிகராகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
72ஆவது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த அறிவிப்பில் தனுஷின் ராயன் படத்துக்கு முதல் தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டது.
பின்னர், நடிப்புக்காக கேப்டன் மில்லர் படத்துக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அருண் மாதேஸ்வரன் இயகத்தில் 2024ல் கேப்டன் மில்லர் படம் வெளியானது.
இந்தப் படத்தில் தனுஷ் உடன் ஷிவ ராஜ்குமார், சந்தீப் கிஷன், பிரியங்கா மோகன், அதிதி பாலன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தார்கள்.
சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியான இந்தப் படம் ரூ.50 கோடி வசூலித்தது. தற்போது, அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் இந்தப் படம் காணக்கிடைக்கிறது.
கேப்டன் மில்லருக்கு மேலும் ஒரு தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய, சமூக மற்ற்ய்ன் சுற்றுச்சூழல் மதிப்புகளை ஊக்குவிக்கும் பிரிவில் சிறந்த படமாகத் தேர்வாகியுள்ளது.
Another award has been announced for the film *Captain Miller*âspecifically in the category of films made for social and national welfare.#captainmiller #dhanush #nationalaward pic.twitter.com/feqzMg71oR— Mageshkumar Ramalingam (@mageshkumar27) July 18, 2026
Summary
National Award for Dhanush for 'Captain Miller'!
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