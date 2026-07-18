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தனுஷின் ராயன் படத்துக்கு தேசிய விருது..! சிறந்த தமிழ்ப் படமாகத் தேர்வு!

நடிகர் தனுஷ் இயக்கி நடித்த ராயன் படத்துக்கு தேசிய விருது அளிக்கப்பட்டது குறித்து...

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ராயன் படத்தின் போஸ்டர். - படம்: அமேசான் பிரைம்

Updated On :18 ஜூலை 2026, 6:07 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் தனுஷ் இயக்கி நடித்த ராயன் படத்துக்கு தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறந்த தமிழ்ப் படம் என்ற விருதுக்குத் தேர்வாகியுள்ளது.

கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு வெளியான இந்திய திரைப்படங்களுக்கு தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

72ஆவது தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் தனுஷ் இயக்கி நடித்த ராயன் படத்துக்கு தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ராயன் படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா, துஷாரா விஜயன், சந்தீப் கிஷன், அபர்ணா பாலமுரளி, பிரகாஷ் ராஜ் சிறப்பாக நடித்திருப்பதாக விமர்சனங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக அசத்திய இந்தப் படம் அமேசன் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் இருக்கிறது.

நடிகர் தனுஷ் ஏற்கனவே ஆடுகளம் படத்திற்காக தேசிய விருது வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால், இயக்குநராக இந்த முறை விருதை வென்றுள்ளார்.

Summary

National Award for Dhanush's 'Raayan'..! Selected as Best Tamil Film!

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