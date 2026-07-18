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சிறந்த அறிமுக இயக்குநருக்கான தேசிய விருதை வென்றார் ரந்தீப் ஹூடா!

ரந்தீப் ஹூடாவுக்கு சிறந்த அறிமுக இயக்குநருக்கான தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பற்றி...

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ஸ்வதந்த்ரிய வீர் சாவர்கர் பட போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / ரந்தீப் ஹூடா.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 7:17 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

72 வது தேசிய விருதுகளின் பட்டியலில் ஸ்வதந்திரிய வீர் சாவர்க்கர் படத்துக்காக ரந்தீப் ஹூடாவுக்கு சிறந்த அறிமுக இயக்குநருக்கான தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியான இந்திய வரலாற்றுத் திரைப்படம் ஸ்வதந்திரிய வீர் சாவர்க்கர்.

இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வீரரான விநாயக் தாமோதர் சாவர்க்கரின் வாழ்க்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வரலாற்று திரைப்படமான இதை ரன்தீப் ஹூடா இயக்கி அவரே நடித்தும் இருந்தார்.

இந்த நிலையில், சிறந்த அறிமுக இயக்குநருக்கான விருது ‘ஸ்வதந்திரிய வீர் சாவர்க்கர்’ படத்துக்காக ரந்தீப் ஹூடாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் திரைப்படம் ஜி5 ஓடிடி தளத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Sandeep Hooda has been announced with the National Award for Best Debut Director for Swatanthriya Veer Savarkar at the 72nd National Awards.

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