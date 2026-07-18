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தமிழ்நாடு

9 தேசிய விருதுகளை வென்ற தமிழ்த் திரைப்படங்கள்!

2024 - ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய விருதுகள் அறிவிப்பில் 9 விருதுகளை தமிழ்த் திரைப்படங்கள் வென்றுள்ளன.

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அமரன், தண்டகாரண்யம் பட போஸ்டர். - படங்கள்: இன்ஸ்டா / சிவகார்த்திகேயன்

Updated On :18 ஜூலை 2026, 8:06 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

2024 - ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய விருதுகள் அறிவிப்பில் 9 விருதுகளை தமிழ்த் திரைப்படங்கள் வென்றுள்ளன.

இந்திய திரையுலகின் உயரிய விருதான தேசிய திரைப்பட விருதுகள் ஆண்டுதோறும் சிறந்த திரைப்படங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. இந்த நிலையில் 2024-ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படங்களுக்கான 72-ஆவது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் சனிக்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டன.

இதில் தமிழ்த் திரைப்படங்கள் பல்வேறு பிரிவுகளில் 9 தேசிய விருதுகளை வென்று அசத்தியுள்ளன. சிவகார்த்திகேயனின் அமரன் 3, விஜய் சேதுபதியின் மகாராஜா 2, தனுஷின் கேப்டன் மில்லர் 2, மெய்யழகன் 1, ராயன் 1 என மொத்தம் 9 தேசிய விருதுகளை வென்றுள்ளன. இவை தவிர தமிழ் ஆவணப் படமான ப்ளு படமும் விருது ஒன்றை வென்றுள்ளது.

அமரன்

• சிறந்த படத்தொகுப்பு( ஆர். கலைவண்ணன்)

• சிறந்த இயக்குநர்(ராஜ்குமார் பெரியசாமி)

• சிறந்த பின்னணி இசை (ஜிவி பிரகாஷ் குமார்)

மகாராஜா

• சிறந்த சண்டைப் பயிற்சி( அனல் அரசு)

• சிறந்த துணை நடிகை( சச்சனா நாமிதாஸ்)

கேப்டன் மில்லர்

• சிறந்த நடிகர்(சிறப்பு பிரிவு)( தனுஷ்)

• சிறந்த சமூக அக்கறை

மெய்யழகன்

• சிறந்த ஒலிப்பதிவு ( சுரேன் ஜி)

ராயன்

சிறந்த தமிழ்ப் படம்

தமிழ் ஆவணப் படம்(ப்ளு)

சிறந்த சவுண்ட் டிசைனர்( டிஎஸ் ஹரிஹர சுதன்)

Summary

Tamil cinema has bagged a total of 9 honors at the National Film Awards for the year 2024.

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