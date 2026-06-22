விரைவில் நிறைவடைகிறது கெளரி தொடர்!

கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கெளரி தொடர் விரைவில் நிறைவடைகிறது.
கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் முன்னணி தொடர்களில் ஒன்றான கெளரி சீரியலில், கெளரியாக சம்யுக்தாவும், அசோக் பாத்திரத்தில் நரேஷ் ஈஸ்வரும் நடித்து வருகின்றனர்.
துர்கா என்ற கிராமத்து பெண்ணின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் தீமைகளை, தெய்வசக்தி எப்படிக் காப்பாற்றுகிறது என்பதை மையப்படுத்தி இந்தத் தொடரின் கதை எடுக்கப்படுகிறது.
பத்மாவதி திரைக்கதை எழுத, பரமேஷ்வர் இத்தொடரை இயக்குகிறார். திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 8 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் இத்தொடரை, இல்லத்தரசிகள் மட்டுமின்றி இளைய தலைமுறையினரும் விரும்பிப் பார்க்கின்றனர்.
பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் தொடர் பிரபலம் நடிகை சுஜிதா, கருமாரி அம்மனாக சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடிக்கிறார். இந்தத் தொடரில் அண்மையில், ரோஜா தொடர் நாயகி பிரியங்கா நல்காரி இணைந்தார்.
விறுவிறுப்புடனும் ஸ்வாரசியம் குறையாமல் எடுக்கப்படும் கெளரி தொடர், விரைவில் நிறைவடையவுள்ளதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது. இந்தத் தொடரின் கிளைமேக்ஸ் விரைவில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.
Summary
The serial 'Gowri', currently airing on Kalaignar TV, is set to conclude soon.
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