ஒன்று சேர்ந்த குடும்பம்... 170 நாள்களில் நிறைவடைந்த செல்லமே செல்லமே தொடர்!

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வந்த செல்லமே செல்லமே தொடர் குறுகிய காலத்தில் 170 நாள்களில் நிறைவடைந்துள்ளது.
திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை மாலை 6.30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வந்த இந்தத் தொடர், பிரிந்த கனவன் மற்றும் மனைவிக்கு இடையே சிக்கி தவிக்கும் அவர்களின் குழந்தைகள் கவின் மற்றும் நிலா ஆகியோரை பிரதானப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டு வந்தது.
செல்லமே செல்லமே தொடரின் பிரதான பாத்திரங்களில் நடிகை ரேஷ்மா முரளிதரன், ஜிஷ்ணு மேனன் ஆகியோர் நடித்து வந்தனர்.
மேலும், இந்தத் தொடரில் அனுராதா, ராமச்சந்திரன் மகாலிங்கம், சர்வேஷ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், கடந்த சனிக்கிழமை இந்தத் தொடரின் நிறைவுப் பகுதி, பரபரப்பான திருப்புமுனை காட்சிகளுடன் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு நிறைவடைந்தது.
இந்தத் தொடரின் ரேஷ்மா முரளிதரன் மற்றும் ஜிஷ்ணு மேனன் மற்றும் அவர்களின் குழந்தைகள் அனைவரும் ஒன்று சேர்வதுபோல, கதைக்களம் அமைக்கப்பட்டு தொடர் முடிக்கப்பட்டது.
Summary
The serial Chellame Chellame, which aired on Sun TV, has concluded within a short span of 170 days.
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