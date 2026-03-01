சூர்யா - 46 புதிய அறிவிப்பு!

நடிகர் சூர்யாவின் 46-வது திரைப்படத்தின் புதிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் தனுஷின் வாத்தி, துல்கர் சல்மானின் லக்கி பாஸ்கர் ஆகிய வெற்றி திரைப்படங்களின் இயக்குநர் வெங்கி அட்லுரி, சூர்யாவின் 46-வது படத்தை இயக்க நாக வம்சி தயாரிக்கிறார்.
இந்தப் படத்தில், நடிகைகள் மமிதா பைஜூ, ராதிகா சரத் குமார், ரவீனா டண்டன், பவானி ஸ்ரீ ஆகியோர் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் தோற்ற போஸ்டரை நாளை (மார்ச்.2) காலை 10.18 மணிக்கு வெளியிட உள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
கருப்பு, சூர்யா - 46, சூர்யா - 47 ஆகிய திரைப்படங்கள் இந்தாண்டே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
