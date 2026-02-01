சூர்யா - 46 வெளியீடு எப்போது?

நடிகர் சூர்யாவின் 46-வது திரைப்படம் வெளியீடு குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் தனுஷின் வாத்தி, துல்கர் சல்மானின் லக்கி பாஸ்கர் ஆகிய வெற்றி திரைப்படங்களின் இயக்குநர் வெங்கி அட்லுரி, சூர்யாவின் 46-வது படத்தை இயக்க நாக வம்சி தயாரிக்கிறார்.
இந்தப் படத்தில், நடிகைகள் மமிதா பைஜூ, ராதிகா சரத் குமார், ரவீனா டண்டன், பவானி ஸ்ரீ ஆகியோர் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
இந்த நிலையில், இப்படம் வருகிற ஜூலை மாதம் திரைக்கு வருமென தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சூர்யா - 45 திரைப்படமான கருப்பு ஏப்ரல் வெளியீடாகத் திரைக்கு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
