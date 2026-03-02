சூர்யா - 46 பெயர் அறிவிப்பு!

நடிகர் சூர்யாவின் 46-வது படத்தின் பெயர் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
தெலுங்கின் முன்னணி இயக்குநரான வெங்கி அட்லுரி தற்போது சூர்யாவின் 46-வது படத்தை இயக்கி வருகிறார். இதனை நாக வம்சி தயாரிக்கிறார். கருப்பு திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து சூர்யா நடிக்கும் படமென்பதால் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இந்தப் படத்தில், நடிகைகள் மமிதா பைஜூ, ராதிகா சரத்குமார், ரவீனா டண்டன், பவானி ஸ்ரீ ஆகியோர் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள். ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார்.
இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு, ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக போஸ்டர் வெளியிட்டு தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
மேலும், இப்படத்தை ஜூலை வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வரவுள்ளதையும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
summary
actor suriya' 46th movie titled as vishwanath and sons
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
சூர்யா - 46 புதிய அறிவிப்பு!
சூர்யா - 47 இப்படித்தான் இருக்கும்: ஜித்து மாதவன்
இறுதிக்கட்டத்தில் சூர்யா - 46!
சூர்யா - 46 வெளியீடு எப்போது?
வீடியோக்கள்
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...