நடிகர் ரியோ ராஜ் தயாரிப்பாளராக புதிய திரைப்படமொன்றை தயாரிக்கிறார்.
ஜோ, ஆண்பாவம் பொல்லாதது ஆகிய வெற்றிப்படங்களின் மூலம் கவனிக்கப்படும் நடிகராக ரியோ ராஜ் வளர்ந்துள்ளார். இன்றைய கால இளைஞர்களுக்கான காதல் கதைகளாகத் தேர்ந்தெடுத்து நடித்தும் வருகிறார்.
இந்த நிலையில், நடிகர் ரியோ ராஜ் ’ரிவர் ரூட் ஸ்டூடியோஸ்’ என்கிற பெயரில் புதிய தயாரிப்பு நிறுவனமொன்றைத் துவங்கியுள்ளார்.
இதன் அறிவிப்பு கிளிம்ப்ஸ் வெளியாகியுள்ளது. நடிகர்களாக யூடியூபில் கவனம்பெற்ற ராம் வசந்த் மற்றும் ஆண்பாவம் பொல்லாதது திரைப்படத்தின் எடிட்டர் வருண் கேஜி ஆகியோர் நடிக்கவுள்ளனர்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
ஸ்பிரிட் படத்திலிருந்து விலகிய பிரகாஷ் ராஜ்?
சூர்யா - 46 புதிய அறிவிப்பு!
சேயோன் - சிவகார்த்திகேயனின் புதிய திரைப்படம்!
வளருங்கப்பா... புரளிக்கு பிரகாஷ் ராஜ் பதில்!
வீடியோக்கள்
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...