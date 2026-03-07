த்ரிஷா நடிப்பில் வெளியாகவுள்ள திரைப்படங்கள்!

நடிகை த்ரிஷா நடித்து முடித்துள்ள திரைப்படங்கள் வெளியீட்டுக்குத் தயாராகி வருகின்றன.
நடிகை த்ரிஷா லியோ, பொன்னியின் செல்வன் படங்களைத் தொடர்ந்து விடாமுயற்சி, குட் பேட் அக்லியில் நடித்து நடித்து கவனம் ஈர்த்தார்.
இதற்கிடையே, கோட் திரைப்படத்தில் நடிகர் விஜய்யுடன் ஒரு பாடலுக்கு இணைந்து நடனமாடி வைரலானார். ஆனால், இவர் நடித்த தக் லைஃப் மோசமான விமர்சனங்களைப் பெற்று தோல்விப்படமானது. தற்போது, திருமண நிகழ்வொன்றில், விஜய்யுடன் சேர்ந்து கலந்துகொண்டு பேசப்பட்டு வருகிறார்.
இந்த நிலையில், த்ரிஷா நடித்து முடித்த திரைப்படங்களான கருப்பு, விஷ்வம்பரா, ராம் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகவுள்ளன.
இதில், சூர்யாவுடன் நடித்த கருப்பு திரைப்படம் ஏப்ரல் வெளியீடாகவும், சிரஞ்சீவியின் விஷ்வம்பராவும் நடிகர் மோகன்லாலின் ராம் திரைப்படமும் இந்தாண்டு வெளியீடாகவே திரைக்கு வரவுள்ளன.
என்ன சர்ச்சைகள் இருந்தாலும், இந்தாண்டு த்ரிஷா நடிப்பில் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு திரைப்படங்கள் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
