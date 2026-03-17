எதிர்நீச்சல் -2 தொடரில் கனிகாவுக்கு பதிலாக இவர்தான்!

எதிர்நீச்சல் -2 தொடரில் நடிகை கனிகாவுக்கு பதிலாக நடிக்கவுள்ள நடிகை குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சன் தொலைக்காட்சியில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்ற தொடரான எதிர்நீச்சல் -2, மற்ற தொடர்களைக் காட்டிலும் முன்னணி இடத்தைப் பிடித்து வருகிறது. வாரத்தின் அனைத்து நாள்களிலும் இரவு 10 மணிக்கு ஒளிபரப்பானாலும் அதிக அளவிலான ரசிகர்களைக் கொண்டுள்ளது.
இத்தொடரில் நடிகை பார்வதி, பிரியதர்ஷினி, ஹரிபிரியா இசை உள்ளிட்டோர் முதன்மை பாத்திரங்களில் நடித்து வருகின்றனர்.
இத்தொடரில் ஈஸ்வரி என்ற முதன்மை பாத்திரத்தில் நடித்துவந்த நடிகை கனிகா, எதிர்நீச்சல் -2 தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். முதல் பாகத்தில் இருந்தே நடித்துவந்த இவர் தற்போது விலகியதால், ஈஸ்வரி தொடர்பான காட்சிகள் சமீபகாலமாக இடம்பெறவில்லை.
இந்நிலையில், எதிர்நீச்சல் -2 தொடரில் கனிகாவுக்கு பதிலாக நடிகை ஸ்ரீஜா நடிக்கவுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
கனிகா , ஸ்ரீஜா
பொம்மலாட்டம் தொடரில் நடித்து கவனம் பெற்றவர் நடிகை ஸ்ரீஜா. இதுமட்டுமின்றி கல்யாணப் பரிசு, வீடு உள்ளிட்டத் தொடர்களிலும் நடித்துள்ளார்.
நடிகர் வேல ராமமூர்த்தி நடிக்கும் ஆதி குணசேகரனின் மனைவியாக, ஈஸ்வரி பாத்திரத்தில் இனி ஸ்ரீஜா நடிக்கவுள்ளார் எனத் தெரிகிறது.
பலரும் இந்த பாத்திரத்தில் நடிகை தேவையானியை நடிக்க பரிந்துரை செய்து வருகின்றனர். இயக்குநர் திருச்செல்வத்தின் கோலங்கள் தொடரில் நடிகை தேவையானி நடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Devaiyani or Sreeja new actress will replace Kanika in the series Ethirneechal -2
