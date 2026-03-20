Dinamani
புதுவை முதல்வர் ரங்கசாமி வேட்புமனு தாக்கல்! 2 தொகுதிகளில் போட்டி!!மினி வேன், பைக் மீது அரசுப் பேருந்து மோதல்! குழந்தைகள் உள்பட 7 பேர் பலி!!நல்லிணக்கத்தின் பூங்காவாகத் திகழ்கிறது தமிழ்நாடு! முதல்வர் ரமலான் வாழ்த்து!தில்லி சென்றாலே முதல்வர் ஸ்டாலின் பயப்படுகிறார்! - டிடிவி தினகரன்சுயநலனுக்காக கட்சியை தில்லியிடம் அடமானம் வைத்த இபிஎஸ்! முதல்வர் ஸ்டாலின்தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்வுதவெகவுடன் கூட்டணியா? தொகுதிப் பங்கீடு 4 நாள்களில் தெரிந்து விடும்! - எடப்பாடி பழனிசாமி
/
செய்திகள்

கிண்டல் - சிறந்த நடிகைக்கான விருது..! ரஷ்மிகா மந்தனா நெகிழ்ச்சி!

நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனா வென்ற தெலங்கானா கத்தார் திரைப்பட விருது குறித்து...

News image

மாநில விருதுடன் ரஷ்மிகா மந்தனா.

படங்கள்: இன்ஸ்டா / ரஷ்மிகா மந்தனா.

Updated On :20 மார்ச் 2026, 9:00 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனா தெலங்கானா கத்தார் திரைப்பட விருதுகள் விழாவில் ’தி கேர்ள் பிரண்ட்’ படத்துக்காக சிறந்த நடிகைக்கான விருது வென்றார்.

சமீபத்தில், நடிகை ரஷ்மிகா மந்தானாவுக்கு நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவுடன் திருமணம் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

உகாதி திருநாளை முன்னிட்டு தெலங்கானா கத்தார் திரைப்பட விருதுகள் நடைபெற்றன. இந்த விழாவில் ’தி கேர்ள் பிரண்ட்’ படத்தில் பூமா தேவி என்ற கதாபாத்திரத்தில் மிகச் சிறப்பாக நடித்திருப்பதால் இந்த விருது கிடைத்துள்ளது.

திருமணத்துக்குப் பிறகு நடிகை ரஷ்மிகா பெறும் மிகப்பெரிய விருது இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த விருதினை நடிகர் ராம் சரண், தெலங்கானா முதல்வர் முன்னிலையில் வழங்கினார்.

இந்த விருது விழாவில் அவரது மாமியார் மாதவி தேவரகொண்டாவுடன் ரஷ்மிகா வந்திருந்தார். இந்த விருதுக்குப் பிறகு ரஷ்மிகா பேசியிருப்பதாவது:

தொடக்கத்தில் என்னுடைய நடிப்பை கிண்டல் செய்தார்கள். தற்போது, மாநில விருது கிடைத்திருக்கிறது. நான் நீண்ட தூரம் பயணித்திருக்கிறேன் என்றார். இந்தக் காட்சிகளை அவரது மாமியார் நெகிழ்ச்சியாகப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்.

நாக சைதன்யா சிறந்த நடிகர் விருதும் கமல் ஹாசன் பைதி ஜெய்ராஜ் விருதும் வென்றார்கள்.

நடிகை ரஷ்மிகாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் இணைந்து ரணபலி எனும் படத்தில் நடித்துள்ளார்கள். இந்தப் படம் விரைவில் திரைக்கு வரவிருக்கிறது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

கமல்ஹாசன், சிரஞ்சீவிக்கு தெலங்கானா அரசு திரைப்பட விருது

விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா மந்தனா திருமண க்ளிக்ஸ்!

நடிகை ரஷ்மிகாவை மணந்தார் விஜய் தேவரகொண்டா!

திருமண கொண்டாட்டத்தில் விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா மந்தனா!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 நிமிடங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 22 முதல் 28 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு