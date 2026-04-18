வெளிநாட்டில் தீவிர சண்டைப் பயிற்சியில் ரஷ்மிகா..! ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேர உழைப்பு!

நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனா ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் தீவிரமான உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்தப் புகைப்படங்கள் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்து வருகின்றன.
கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்த நடிகை ரஷ்மிகா முதலில் கன்னட படத்தில் 2016ல் அறிமுகமானார். பின்னர், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி என பான் இந்திய நடிகையாக மாறியுள்ளார்.
சமீபத்தில் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவை காதல் திருமணம் செய்தார். திருமணத்துக்குப் பிறகு தற்போது மீண்டும் படங்களில் நடிக்க தயாராகிவிட்டார்.
ரவீந்திர புல்லே இயக்கும் மைசா படத்தில் போர் வீராங்கனை போல அதிராடியான கதாபாத்திரத்தில் நாயகியாக நடித்து வருகிறார். இதன் கிளிம்ஸ் விடியோ வெளியாகி எதிர்பார்பை எகிற வைத்திருக்கிறது.
இந்தப் படத்துக்கு ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைக்க, அன்ஃபார்முலா ஃபிலிம்ஸ் இந்தப் படத்தைத் தயாரிக்கிறார்கள்.
இந்தப் படத்திற்காக, ரஷ்மிகா பேங்காக்கில் ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் தீவிரமான உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்தப் புகைப்படங்கள் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்து வருகின்றன.
ராஷ்மிகாவின் புகைப்படங்களை இயக்குநர் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பகிர்ந்து, “போர் என்பது தழும்புகளில் எழுதப்படுகிறது. அவள்தான் ஆயுதம்” எனக் கூறியுள்ளார்.
Rashmika Mandanna is currently undergoing rigorous 8 hour a-day Hand-to-hand combat training in Bangkok.
