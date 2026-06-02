Dinamani
நிர்வாகத்தைதான் 6 மாதங்களுக்கு விமர்சிக்க மாட்டோம் எனக் கூறினோம்; ஆட்சியில் நடக்கும் அசம்பாவிதங்களை அல்ல: ஆ. இராசா புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னைக்கு திமுக எப்படி காரணமாகும்? ஆ. இராசா கேள்விசிபிஎஸ்இ தலைவர், செயலர் மாற்றம்!பாஜகவை எதிர்க்கும் கட்சிகள் தில்லியில் அணிதிரளுவோம் - மமதா பானர்ஜிசிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு: சைபர் தாக்குதலுக்குப் பின் சீரான தளத்தில் 16,000-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்முதல்வர் விஜய்க்கு அரசியல் புரிதல் இல்லை : ஆ. இராசா குற்றச்சாட்டுதுரோகத்தை வீழ்த்துவோம்! அதிமுகவைக் கட்டிக் காப்போம்! - எடப்பாடி பழனிசாமிவிஜய்யை சந்திக்க எடப்பாடி பழனிசாமி நேரம் ஒதுக்கவில்லை: நிர்மல் குமார்
/
செய்திகள்

முக்கோணக் காதல்? காக்டைல் - 2 பட டிரைலர்!

நடிகர் ஷாகித் கபூர் நடித்துள்ள புதிய படத்தின் டிரைலர் குறித்து...

News image

காக்டைல் - 2 படத்தின் காட்சி. - படம்: யூடியூப் / மேடாக் ஃபிலிம்ஸ்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 6:27 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ஷாகித் கபூர் நடித்துள்ள ’காக்டைல்- 2’ என்ற புதிய படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தில் ரஷ்மிகா மந்தனா, கீர்த்தி சனோன முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.

ஹோமி அடஜானியா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ’காக்டைல்- 2’ படம் வருகிற ஜூன் 19ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. இதன் முதல் பாகம் 2012ல் வெளியாகி மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்தது.

முதல் பாகத்தில் சைஃப் அலிகான், தீபிகா படுகோன் நடித்திருந்தார்கள். தற்போது இதன் இரண்டாம் பாகத்தில் ஷாகித் கபூர் உடன் ரஷ்மிகா மந்தனா, கீர்த்தி சனோனன் நடித்துள்ளார்கள்.

மூவருக்குள்ளான காதல் கதையாக உருவாகியிருக்கும் இந்தப் படத்தின் டிரைலர் ரசிகர்களிடையே கவனம் ஈர்த்துள்ளது. இந்த டிரைலரில் ரஷ்மிகாவுடன் ஷாகித் காதலில் இருக்க, அவரிடம் கீர்த்தி சனோன் காதலிப்பது போல காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

மேடாக் ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில் மூவரும் இணைந்து உறவு கொள்வது தொடர்பாக பேசும் காட்சிகள் இணையத்தில் சர்ச்சையை எழுப்பியுள்ளது.

நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனாவுக்கு சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. நடிகர் ஷாகித் கபூருக்கு கடைசியாக வெளியான ஓ ரோமியா என்ற படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

Summary

Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Rashmika Mandanna Cocktail 2 Official Trailer

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சாருகேசி படத்தின் இசை, டிரைலரை வெளியிட்ட நடிகர் ரஜினிகாந்த்!

சாருகேசி படத்தின் இசை, டிரைலரை வெளியிட்ட நடிகர் ரஜினிகாந்த்!

அரைகுறை ஆடைதான் கமர்சியலா? மாறாத தெலுங்கு சினிமா!

அரைகுறை ஆடைதான் கமர்சியலா? மாறாத தெலுங்கு சினிமா!

த்ரிஷ்யம் 3 படத்தின் டிரைலர் அப்டேட்!

த்ரிஷ்யம் 3 படத்தின் டிரைலர் அப்டேட்!

வெளிநாட்டில் தீவிர சண்டைப் பயிற்சியில் ரஷ்மிகா..! ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேர உழைப்பு!

வெளிநாட்டில் தீவிர சண்டைப் பயிற்சியில் ரஷ்மிகா..! ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேர உழைப்பு!

விடியோக்கள்

இடைத்தேர்தலில் போட்டியா? திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK

இடைத்தேர்தலில் போட்டியா? திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK

முடிவை அறிவிக்கிறார் அண்ணாமலை | Annamalai | BJP | Modi | Annamalai new party

முடிவை அறிவிக்கிறார் அண்ணாமலை | Annamalai | BJP | Modi | Annamalai new party

தென்மேற்கு பருவமழை: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி

தென்மேற்கு பருவமழை: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |