முக்கோணக் காதல்? காக்டைல் - 2 பட டிரைலர்!

நடிகர் ஷாகித் கபூர் நடித்துள்ள ’காக்டைல்- 2’ என்ற புதிய படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தில் ரஷ்மிகா மந்தனா, கீர்த்தி சனோன முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
ஹோமி அடஜானியா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ’காக்டைல்- 2’ படம் வருகிற ஜூன் 19ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. இதன் முதல் பாகம் 2012ல் வெளியாகி மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்தது.
முதல் பாகத்தில் சைஃப் அலிகான், தீபிகா படுகோன் நடித்திருந்தார்கள். தற்போது இதன் இரண்டாம் பாகத்தில் ஷாகித் கபூர் உடன் ரஷ்மிகா மந்தனா, கீர்த்தி சனோனன் நடித்துள்ளார்கள்.
மூவருக்குள்ளான காதல் கதையாக உருவாகியிருக்கும் இந்தப் படத்தின் டிரைலர் ரசிகர்களிடையே கவனம் ஈர்த்துள்ளது. இந்த டிரைலரில் ரஷ்மிகாவுடன் ஷாகித் காதலில் இருக்க, அவரிடம் கீர்த்தி சனோன் காதலிப்பது போல காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
மேடாக் ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில் மூவரும் இணைந்து உறவு கொள்வது தொடர்பாக பேசும் காட்சிகள் இணையத்தில் சர்ச்சையை எழுப்பியுள்ளது.
நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனாவுக்கு சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. நடிகர் ஷாகித் கபூருக்கு கடைசியாக வெளியான ஓ ரோமியா என்ற படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
Summary
Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Rashmika Mandanna Cocktail 2 Official Trailer
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.